Kyodo сообщило о проработке возможной встречи премьера Японии и председателя КНР

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Власти Японии и Китая ведут подготовку к возможной встрече японского премьера Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина, что может стать первой за три года встречей лидеров двух государств, сообщило Kyodo со ссылкой на ряд источников.

По данным лиц, знакомых с ситуацией, встреча может пройти в Таиланде или, менее вероятно, в Индонезии. В данный момент Кисида направился в Камбоджу на ряд встреч, связанных с АСЕАН, затем он совершит визит на Бали (Индонезия), где 15-16 ноября пройдет саммит G20, а в четверг отправится в Таиланд на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Перед отлетом в Камбоджу Кисида заявлял о планах встреч как с Си Цзиньпином, так и с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

Согласно информации Kyodo, Кисида на встрече с Си Цзиньпином должен заявить о необходимости для Японии и Китая выстраивать конструктивные и стабильные отношения. Также премьер выразит обеспокоенность в связи с морской активностью Китая вокруг контролируемых Токио островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао), которые являются объектом территориального спора Токио и Пекина, и в связи с действиями Пекина в отношении острова Тайвань.

При этом в понедельник ожидаются переговоры президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина "на полях" саммита G20, и японские власти будут следить за результатами встречи лидеров стран.