Премьер Японии обвинил Китай в действиях, нарушающих суверенитет Токио

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида, выступая на Восточноазиатском саммите в Камбодже, обвинил Китай в действиях, нарушающих суверенитет Токио в Восточно-Китайском море. Об этом пишет Kyodo.

Издание уточняет, что, по-видимому, Кисида имел в виду заходы кораблей КНР в воды близ островов Сенкаку (китайское название Дяоюдао) - архипелага, принадлежность которого оспаривают Китай и Япония.

Японский лидер также заявил, что стабильность вокруг Тайваня является важным вопросом, который влияет на безопасность в регионе.

В августе КНР в рамках учений около Тайваня выпустила баллистические ракеты, которые упали к юго-западу от острова Хатэрума в архипелаге Рюкю, относящегося к японской префектуре Окинава.

Ранее в июле Япония направила протест КНР в связи с заходом двух китайских кораблей береговой охраны в воды вблизи архипелага Сенкаку. До этого министерство обороны Японии сообщило, что китайский фрегат находился в "прилежащей зоне за пределами японских вод".

Архипелаг фактически контролируется Японией. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии с точки зрения истории и международного права.

Китай неоднократно официально заявлял, что архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова с древнейших времен являются китайской территорией, и Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над ними. Любые меры, принимаемые японской стороной в акватории вблизи Дяоюйдао, являются незаконными, отмечают в Пекине.