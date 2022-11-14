Что случилось этой ночью: понедельник, 14 ноября

Увеличение числа пострадавших при взрыве в Стамбуле, уничтожение группы диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе, обсуждение ситуации на Украине главами МИД стран ЕС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- До 81 выросло число пострадавших при взрыве в Стамбуле. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил о шести погибших. Полиция задержала подозреваемого. По словам Октая, бомбу могла взорвать женщина.

- Военные РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ при попытке высадки на Кинбурнской косе. По данным источника в силовых кругах, подтверждены поражение четырех легкомоторных плавательных средств и гибель до 20 украинских военнослужащих.

- Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Украине и примут антииранские санкции. Ограничения введут "против определенных лиц и организаций" в связи с протестами в Иране после гибели Махсы Амини. Отмечается, что санкции против РФ на этой встрече приниматься не будут.

- Минфин продолжит использовать котировку нефти Urals агентства Argus. Показатель применяется при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины на нефть. Министерство в дальнейшем изучит целесообразность перехода на использование других котировок.

- Наташа Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении. После подсчета большей части бюллетеней, она получила 54% голосов во втором туре президентских выборов. Ее соперник Анже Логар уже признал свое поражение.