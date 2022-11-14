Глава МВД Турции заявил, что за взрывом в Стамбуле стоят сирийские курды

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что за подрывом бомбы в Стамбуле стоят сторонники Курдской рабочей партии (КРП) из Сирии, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани (город на севере Сирии - ИФ), а исполнитель нападения прибыл из Африна (город на северо-западе Сирии - ИФ)", - цитирует агентство слова Сойлу.

"Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовала партия "Демократический союз" (боевое крыло Отрядов народной самообороны - сирийского ответвления КРП)", - продолжает агентство.

Сразу после взрыва по подозрению в причастности к происшествию полиция задержала 21 человека.

Взрыв произошел в центре Стамбула, на оживленной улице Истикляль, в воскресенье, 13 ноября. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в теракте в Стамбуле.