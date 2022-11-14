Трое россиян пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Трое граждан России пострадали в результате взрыва в воскресенье на улице Истикляль в Стамбуле, угрозы их жизни нет, сообщает Генконсульство РФ в Стамбуле.
"По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Взрыв прогремел в районе площади Таксим в центре Стамбула в воскресенье, по последним данным, пострадал 81 человек, шестеро погибли.