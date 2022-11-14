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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48-процентной доли "Газпрома" в совместном предприятии EuRoPol GAZ - владельце польского участка магистрали "Ямал-Европа", сообщает газета Parkiet.

По данным издания, такое решение связано с тем, что в совместном предприятии реализован принцип перекрестного представительства, которое требует скоординированных действий представителей PGNiG и "Газпрома". Однако в нынешней ситуации взаимодействие невозможно, что блокирует принятие решений как правлением, так и собранием акционеров, разъясняется в публикации.

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Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

В апреле Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром" в части заморозки осуществления прав на акции и заморозку выплаты дивидендов EuRoPol Gaz.

В мае Российская Федерация ввела ответные блокирующие санкции в отношении EuRoPol GAZ. Для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Польша Газпром Ямал-Европа EuRoPol GAZ
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