"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

Фото: dpa/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Санкции, которые Россия 11 мая ввела против EuRoPol GAZ - владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа", означают запрет для "Газпрома" использовать мощности этого трубопровода, подтвердил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", - объяснил он.

Он напомнил, что "ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО "Газпром" как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла концерн в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тысяч км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

Президент Владимир Путин в декабре комментировал ситуацию в газотранспортном СП: "У нас там 45% принадлежит "Газпрому". Но нас польская сторона отодвинула от управления этой системой".

11 мая правительство России определило санкционный список, в который попала 31 европейская компания. Большинство этих компаний связаны с группой Gazprom Germania, недавно взятой под контроль правительством ФРГ. Также под санкции попала EuRoPol GAZ.

Польша в конце апреля отказалась платить за российский газ в рублях, и 27 апреля "Газпром" прекратил поставки в эту страну. Куприянов затем говорил, что Польша стала получать российский газ из Германии реверсом по газопроводу "Ямал-Европа".

После публикации санкционного списка министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что германские "дочки" "Газпрома" перестали с 11 мая получать российский газ. По его словам, Германия использует другие источники газа.

На этом фоне 12 мая спотовые цены на газ в Европе выросли более чем на 20%, ииюньский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures подорожал до $1245 за тысячу кубометров.