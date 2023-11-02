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Российский суд назначил штраф в $1,5 млрд польской EuRoPol GAZ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российский суд, запрещая польской компании EuRoPol GAZ продолжать процесс против "Газпром экспорта" в стокгольмском арбитраже, назначил ей санкцию за нарушение запрета в размере $1,5 млрд. Столько же польская компания требует с "дочки" "Газпрома" в оспариваемом третейском разбирательстве.

В миреПольша передала долю Газпрома в газотранспортном СП EuRoPol GAZ концерну OrlenЧитать подробнее

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 26 октября удовлетворил иск ООО "Газпром экспорт" к EuRoPol GAZ. Полный текст решения изготовлен 31 октября .

EuRoPol GAZ в мае 2023 года подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС) относительно заключенного в 2010 году соглашения "Газпром экспорта", Российской Федерации, PGNiG и EuRoPol GAZ, требуя взыскать $285 млн за транспортировку газа через Польшу в 2006-2009 годах и 5,357 млрд злотых ($1,263 млрд) убытков.

В своем ответе "Газпром экспорт" указал на недействительность арбитражной оговорки, отсутствие компетенции у арбитражного трибунала ТПС рассматривать спор, а также невозможность обеспечения беспристрастного, объективного, всестороннего и справедливого разбирательства. В сентябре арбитраж отклонил это ходатайство.

"Газпром экспорт" в российском суде потребовал "запретить инициировать или продолжать разбирательства в иностранном суде по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера".

"Суд пришел к выводу, что перспектив беспристрастного, объективного, всестороннего и справедливого судебного разбирательства, администрируемого Торговой палатой города Стокгольма, в отношении ООО "Газпром экспорт" в настоящее время не имеется. Организация представления интересов Общества в ТПС крайне затруднительна и бесперспективна по объективным техническим и экономическим, а также политическим причинам. Вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о наличии исключительной компетенции Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рассмотрению спора между Обществом и EuRoPol GAZ", - говорится в решении суда.

EuRoPol GAZ владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа". Эта магистраль протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведена на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.

В 2022 году МВД Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром" в части заморозки осуществления прав на акции и выплату дивидендов EuRoPol GАZ.

Россия приняла ответные блокирующие меры в отношении EuRoPol GAZ - для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

В сентябре 2022 года МВД Польши ввело уже против ООО "Газпром экспорт" санкции, которые предполагают заморозку финансовых и экономических ресурсов компании и запрет на предоставление ей прямо или косвенно любых финансовых или экономических ресурсов. Для компании это означает невозможность получения каких-либо платежей в ее адрес, как и невозможность осуществления ей поставок газа польским получателям.

В 2023 году власти Польши передали долю "Газпрома" в EuRoPol GAZ на баланс самой компании. Таким образом полный контроль над компанией установил польский нефтяной концерн Orlen, к которому ранее была присоединена газовая компания PGNiG.

EuRoPol GAZ Orlen PGNiG Газпром Газпром экспорт Польша Стокгольм
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