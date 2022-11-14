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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Байден заявил, что США не будут вести переговоры по украинскому вопросу за спиной у Киева

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заверил, что Вашингтон не намерен участвовать в каких-либо переговорах по ситуации на Украине без участия украинской стороны в этом процессе.

"Мы не будем участвовать в каких-либо переговорах: ничего не может быть сделано по Украине без Украины. Это (переговоры по урегулированию - ИФ) - решение, которое должна принимать сама Украина", - сказал Байден на пресс-конференции на Бали.

"Я давал ясно понять, что мы будем продолжать предоставлять возможности украинскому народу для защиты", - отметил американский лидер.

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Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на диписточники писала, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время контактов с Киевом посоветовал подумать о реалистичной позиции на случай переговоров с Россией.

"Два дипломата из Европы, получившие информацию об этих контактах, сказали, что Салливан посоветовал команде Зеленского начать думать о реалистичных требованиях и приоритетах для переговоров", - говорилось в статье. В частности, речь, по мнению Салливана, идёт о "пересмотре заявленной Киевом цели о контроле над Крымом".

В статье подчёркивается, что сам Байден недавно предположил, что в скором времени может наступить подходящее для переговоров Киева с Москвой время.

"Приближение зимы, опасения инфляции, вызванной растущими ценами на продовольствие и энергоресурсы, уже поставленное Украине вооружение на миллиарды долларов (...) привели к тому, что в Вашингтоне стали говорить о возможном поворотном моменте в конфликте", - отмечает газета.

США Джо Байден Украина
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