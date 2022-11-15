Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Премьер-министр Индии призвал возобновить переговоры по Украине

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди в обращении к участникам саммита "Большой двадцатки" заявил, что для достижения мира на Украине необходимо вернуться за стол переговоров, пишет The Times of India.

В миреНа саммите G20 подготовлен проект итогового заявленияЧитать подробнее

"Я неоднократно говорил, что нам нужно найти способ возвратиться на путь, ведущий к прекращению огня и к дипломатии в отношении ситуации на Украине", - сказал Моди.

Так же, как в XX веке, когда мировым лидерам пришлось принимать меры для нормализации ситуации после хаоса, вызванного Второй мировой войной, теперь перед различными странами стоит задача - "создать новый мировой порядок для эпохи после пандемии COVID-19", считает политик.

Премьер также выступил против каких-либо ограничений на поставки энергоресурсов и призвал гарантировать стабильность энергетических рынков. Он напомнил, что от энергетической безопасности Индии зависит рост мировой экономики.

Западные СМИ отмечают, что Моди подчеркнул важность продолжения поставок удобрений и зерна.

"Сегодняшняя нехватка удобрений завтра станет продовольственным кризисом, для которого у мира решения нет. Нам нужно заключать соглашения, чтобы поддерживать стабильные, гарантированные цепочки поставок и удобрений и зерна", - сказал он.

Хроника 24 февраля – 15 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Индия Нарендра Моди Украина Вторая мировай война
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии экс-представителя "Аэрофлота" в Британии

Численность людей на Земле во вторник достигнет 8 млрд

Численность людей на Земле во вторник достигнет 8 млрд

Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов

Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов

Brent подешевела до $92,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 15 ноября

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-4" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

Белорусская милиция усилила меры безопасности в 14 районах страны, прилегающих к Украине

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате ущерба Украине

Израиль нанес авиаудар по территории Сирии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });