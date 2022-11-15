Премьер-министр Индии призвал возобновить переговоры по Украине

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди в обращении к участникам саммита "Большой двадцатки" заявил, что для достижения мира на Украине необходимо вернуться за стол переговоров, пишет The Times of India.

"Я неоднократно говорил, что нам нужно найти способ возвратиться на путь, ведущий к прекращению огня и к дипломатии в отношении ситуации на Украине", - сказал Моди.

Так же, как в XX веке, когда мировым лидерам пришлось принимать меры для нормализации ситуации после хаоса, вызванного Второй мировой войной, теперь перед различными странами стоит задача - "создать новый мировой порядок для эпохи после пандемии COVID-19", считает политик.

Премьер также выступил против каких-либо ограничений на поставки энергоресурсов и призвал гарантировать стабильность энергетических рынков. Он напомнил, что от энергетической безопасности Индии зависит рост мировой экономики.

Западные СМИ отмечают, что Моди подчеркнул важность продолжения поставок удобрений и зерна.

"Сегодняшняя нехватка удобрений завтра станет продовольственным кризисом, для которого у мира решения нет. Нам нужно заключать соглашения, чтобы поддерживать стабильные, гарантированные цепочки поставок и удобрений и зерна", - сказал он.