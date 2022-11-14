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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Белорусская милиция усилила меры безопасности в 14 районах страны, прилегающих к Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии усилило меры безопасности в 14 районах Брестской и Гомельской областей, граничащих с Украиной, сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

"Было доложено президенту (на совещании в понедельник - ИФ) о принятых мерах по обеспечению безопасности наших граждан, которые проживают на границе с Украиной. Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Там дополнительно работают наши спецподразделения, отряды милиции особого назначения", - отметил министр в эфире телеканала "Беларусь 1".

Глава МВД рассказал, что для расширения возможностей МВД по противодействию современным вызовам и угрозам во Внутренних войсках появится несколько новых подразделений, в частности, по противодействию беспилотникам.

"Появится несколько новых подразделений во Внутренних войсках. Они будут мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса - по всей территории. Подготовка таких подразделений просто необходима, поэтому мы совершенствуем систему", - сказал Кубраков.

МВД Белоруссия
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