В Минске заявили, что Украина взорвала большинство мостов на белорусском направлении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Украина разрушила большинство мостов на белорусском направлении, заявил в среду председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны", - сказал глава белорусского погранкомитета во время встречи с трудовыми коллективами Бобруйска по вопросам складывающейся военно-политической обстановки.

"Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные", - добавил он.