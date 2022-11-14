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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

Минобороны РФ сообщило об интенсивной подготовке российских военных в Белоруссии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные, переброшенные в Белоруссию, проходят интенсивную подготовку на полигонах, в том числе с применением бронетехники.

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки", - объявило Минобороны РФ в понедельник.

"Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время. На полигонах военнослужащие Западного военного округа совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что в республику из России для создания совместной группировки войск прибудут до 9 тыс. военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

Минобороны РФ Белоруссия
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