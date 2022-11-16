Директор ФБР заявил, что Китай лидирует по объему похищенных у американцев данных

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китай украл больше данных американских граждан, чем другие страны вместе взятые, заявил директор ФБР Кристофер Рэй во вторник на слушаниях в комитете национальной безопасности Палаты представителей США.

"Обширная хакерская программа Китая является крупнейшей в мире, и они украли больше личных и деловых данных американцев, чем любые другие страны вместе взятые", - сказал Рэй.

Он отметил, что США обеспокоены "национальной безопасностью", когда речь заходит о Китае.

По его словам, одной из основных проблем является распространенность соцсети TikTok компании ByteDance, базирующейся в Китае.

Китайское правительство могло бы использовать данную соцсеть для сбора и похищения данных миллионов пользователей, а также для контроля программного обеспечения на миллионах устройств, пояснил директор ФБР.