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США запретили экспорт в РФ и Китай программ, используемых в кибератаках

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США в среду объявило о введении ограничений на экспорт или перепродажу программных средств Китаю и России, которые могут быть использованы для хакерских атак. Об этом сообщает в среду газета The Washington Post.

По ее данным, через 90 дней в силу вступит правило, запрещающее продажу соответствующего программного обеспечения Китаю, России и ряду других стран без лицензии Бюро промышленности и безопасности США.

Как отмечается, запрет вводят, в частности, на программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group, дающее возможность следить за людьми через их смартфоны. Газета сообщает, что NSO Group продавала программы Pegasus государствам, которые использовали их для слежки за диссидентами и журналистами.

По данным The Washington Post, действие правила, вероятно, распространится на небольшое число американских компаний. При этом, как отмечается, любой, кто продает американское программное обеспечение или технологии для разработки этих инструментов за пределами США, должны также получать на это разрешение.

При этом, согласно полученной газетой информации, лицензия не требуется в случае, если программное обеспечение предназначено для использования для обороны в киберпространстве, такого как тестирование возможностей несанкционированного доступа, и будет продано неправительственным лицам, не имеющих отношения к Китаю и России.

Газета сообщает, что такое правило разрабатывали несколько лет.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из РФ.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала важным приоритетом реагирование на угрозы кибербезопасности. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

США Китай РФ

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