Эрдоган после возвращения с саммита G20 намерен обсудить с Путиным продление зерновой сделки

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в среду о намерении обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с продлением зерновой сделки, передает "Анадолу".

"После возвращения в Турцию (с саммита G20 - ИФ) мы сразу же продолжим развивать нашу телефонную дипломатию с Путиным. Я думаю, договоренность сохранится. Переговоры по зерновому коридору продолжаются. На данный момент никаких проблем по этому вопросу нет ", - сказал президент Турции.

"Мы стремимся продлить срок действия соглашения до одного года", - добавил он.

Эрдоган также отметил, что Анкара продолжит предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине путем переговоров: "Мы стремимся убедить и Россию, и Украину сесть за стол переговоров. Путь к миру лежит через диалог".

"Мы стремимся продлить срок действия соглашения до одного года", - добавил он.

Эрдоган также отметил, что Анкара продолжит предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине путем переговоров: "Мы стремимся убедить и Россию, и Украину сесть за стол переговоров. Путь к миру лежит через диалог".