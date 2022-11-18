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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин провел в пятницу телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Эрдоган поблагодарил Путина за конструктивный подход к продлению черноморской зерновой инициативы, передает агентство Anadolu. По его данным, лидеры также обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Кроме того, Эрдоган высоко оценил предложение российского президента создать в Турции газовый хаб и пообещал, что техническая и юридическая турецкие рабочие группы оперативно изучат эту инициативу.

Кроме того, турецкий лидер приветствовал проведение 14 ноября в Анкаре переговоров между директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Он назвал эту встречу "ключом" к предотвращению эскалации.

Песков добавил, что у главы государства в этот день запланирован еще один телефонный разговор, но не стал уточнять, с кем. Кроме того, у президента на пятницу запланировано совещание с членами Совета безопасности.

16 ноября Песков отмечал, что "при необходимости Путин и Эрдоган согласовывают свои разговоры в течение часов" и у них налажена постоянная связь.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Совбез СВР ЦРУ
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