Байден усомнился в том, что упавшая в Польше ракета была запущена из России

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил серьезные сомнения в том, что ракета, упавшая в районе польского населенного пункта Пшеводув недалеко от границы с Украиной, была выпущена из России.

"Есть предварительная информация, которая не подтверждает эту версию", - заявил Байден в ответ на вопрос журналистов, была ли ракета выпущена из России.

"Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Согласно траектории, маловероятно, что она была выпущена из России", - отметил он.

Байден, который принимает участие в саммите G20 на Бали, выступил перед прессой после экстренной встречи лидеров G7, созванной из-за происшествия в Польше.

Президент США сказал, что проинформировал лидеров о своем разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы согласились поддержать польское расследование. (...) И я собираюсь убедиться, что мы точно выясним, что произошло", - сказал Байден.

"Затем мы собираемся коллективно определить наши следующие шаги", - добавил он.

Несколькими часами ранее поступили данные о том, что ракета попала в зернохранилище в польском населенном пункте недалеко от границы с Украиной. Польские власти заявили, что ракета была российского производства. Министерство обороны России опровергло информацию о подобном ракетном ударе.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявило Минобороны РФ во вторник.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - отметили в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве заявили, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".