Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

В США предположили, что в Польше взорвалась украинская противоракета

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В США на данном этапе полагают, что ракету, упавшую, по информации Варшавы, в районе польского населенного пункта близ границы с Украиной, выпустили украинские войска, пытавшиеся сбить российскую ракету, передает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

"Трое официальных лиц США заявили, что, согласно предварительным оценкам, ракету запустили силы Украины в сторону российской ракеты", - информирует AP.

Отмечается, что собеседники агентства поделились данной информацией на условиях анонимности, "поскольку у них нет разрешения обсуждать этот вопрос публично".

Ранее министерство обороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявило Минобороны РФ во вторник.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - отметило Минобороны РФ.

США Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Турецкие отели на следующее лето поднимут цены на 30-50%

Нефть умеренно дешевеет после роста накануне

Что случилось этой ночью: среда, 16 ноября

Трамп подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США на выборах 2024 года

Директор ФБР заявил, что Китай лидирует по объему похищенных у американцев данных

Директор ФБР заявил, что Китай лидирует по объему похищенных у американцев данных

Премьер Венгрии созвал Совет безопасности в связи с проблемами на нефтепроводе "Дружба"

США ввели санкции за предполагаемые поставки иранских дронов в Россию

Президент Республики Сербской Додик принес присягу

Президент Республики Сербской Додик принес присягу

Что произошло за день: вторник, 15 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });