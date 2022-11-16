В США предположили, что в Польше взорвалась украинская противоракета

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В США на данном этапе полагают, что ракету, упавшую, по информации Варшавы, в районе польского населенного пункта близ границы с Украиной, выпустили украинские войска, пытавшиеся сбить российскую ракету, передает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

"Трое официальных лиц США заявили, что, согласно предварительным оценкам, ракету запустили силы Украины в сторону российской ракеты", - информирует AP.

Отмечается, что собеседники агентства поделились данной информацией на условиях анонимности, "поскольку у них нет разрешения обсуждать этот вопрос публично".

Ранее министерство обороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявило Минобороны РФ во вторник.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - отметило Минобороны РФ.