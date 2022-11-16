Франция призвала к осторожности в оценках ситуации с упавшей в Польше ракетой

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Елисейский дворец призвал к "наибольшей осторожности" относительно указаний на происхождение ракеты, упавшей на польской территории 15 ноября.

"Учитывая серьезность вопроса, логично, что мы подходим к нему с величайшей осторожностью", - приводит телеканал BFMTV в среду реакцию президентской канцелярии, которая при этом отметила, что "риски эскалации значительные".

По данным BFMTV, в Елисейском дворце не исключают, что ракета может оказаться украинской.

"В регионе много военного снаряжения, большая концентрация вооружений. У многих стран есть одинаковый тип вооружений, то есть определить тип ракеты - это не обязательно означало бы идентифицировать того, кто ее запустил", - заявил один из советников президента Эммануэля Макрона.

По его словам, для этого требуется более подробная информация, включая спутниковую.

"В таких делах нельзя ошибаться", - приводит телеканал слова другого советника.

15 ноября Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные в СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения.

"Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", - подчеркнули в Минобороны РФ.