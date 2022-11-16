Глава МИД Венгрии допустил скорое возобновление прокачки нефти по "Дружбе"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии может быть возобновлена в скором времени, считает глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто, передает агентство Bloomberg.

По его словам, трубопровод, по которому российская нефть поступает в Восточную Европу, может возобновить подачу "вскоре" после того, как Украина проведет ремонт для восстановления электроснабжения.

Он уточнил, что сам трубопровод поврежден не был, урон был нанесен трансформаторной станции.

"Это легче отремонтировать, чем если бы пострадал сам трубопровод. Так что, вероятно, в течение короткого времени, очевидно с учетом конкретных повреждений, поставки по трубопроводу могут возобновиться", - сказал Сийярто.

Накануне вечером венгерская MOL сообщила "Интерфаксу", что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию приостановлены. Компания ссылалась на объяснения оператора украинской нефтепроводной системы, который утверждал, что "российская артиллерия обстреляла" трансформаторную станцию у границы с Белоруссией на Украине, которая обеспечивает электроэнергией насосную станцию нефтепровода "Дружба".

Представитель MOL также отметил, что компания готова обеспечить бесперебойное энергоснабжение страны и региона: оперативных резервов компании и стратегических запасов Венгрии достаточно, чтобы Дунайский НПЗ работал до тех пор, пока ущерб не будет устранен.