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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" не прерывались

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию продолжаются, сообщил чешский оператор MERO.

Военная операция на Украине

"Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" временно приостановлены в направлении Словакии из-за отключения электроэнергии на украинской территории. Прерывания транспортировки сырья в Чехию пока не произошло", - говорится в сообщении.

"На данный момент мы внимательно следим за выработкой решения в сложившейся ситуации. Мы находимся в постоянном контакте с оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба" компанией Transpetrol и нашим клиентом, владельцем отечественных НПЗ Orlen Unipetrol", - заявил через пресс-службу председатель совета директоров, гендиректор MERO Ярослав Пантучек.

"Если поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию прервутся, бесперебойная работа отечественных НПЗ никак не пострадает. При необходимости оперативные запасы нефти на центральной нефтебазе в Нелагозевесе и государственные чрезвычайные запасы, объем которых достаточен до восстановления транспортировки по нефтепроводу "Дружба", готовы к поставкам на НПЗ в Литвинове. Для снабжения НПЗ Чехии по-прежнему можно использовать нефтепровод IKL и связанный с ним нефтепровод TAL, где в настоящее время имеются свободные мощности", - поясняет трубопроводный оператор.

"Благодаря этому разнообразию Чехия имеет преимущество перед другими странами, которые зависят только от "Дружбы", - добавил Пантучек.

15 ноября вечером венгерская MOL сообщила, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию, Чехию и Словакию приостановлены. Компания ссылалась на объяснения оператора украинской нефтепроводной системы, который утверждал, что "российская артиллерия обстреляла" трансформаторную станцию у границы с Белоруссией на Украине, которая обеспечивает электроэнергией насосную станцию трубопровода.

Дружба Чехия Словакия Украина MERO MOL Венгрия Ярослав Пантучек Нелагозевес
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