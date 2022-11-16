Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Германия готова помочь Польше с патрулированием воздушного пространства

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Военные Германии после инцидента в Польше около границы с Украиной могут оказать содействие Варшаве при патрулировании польского воздушного пространства, сообщил представитель Минобороны Германии Кристиан Тиль.

В миреПрезидент Польши допустил, что на востоке страны упала ракета украинской ПВОЧитать подробнее

"В качестве незамедлительного ответа на инциденты в Польше мы предложим усилить охрану польского воздушного пространства за счет его патрулирования силами немецких истребителей Eurofighter", - приводят его слова западные СМИ.

"Если Польша захочет, патрулирование может начаться уже завтра", - отметил он.

15 ноября Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные в СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения.

Германия Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по системе военного управления Украины и связанным объектам энергетики

Глава МИД Венгрии допустил скорое возобновление прокачки нефти по "Дружбе"

Глава МИД Венгрии допустил скорое возобновление прокачки нефти по "Дружбе"

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Турецкие отели на следующее лето поднимут цены на 30-50%

Нефть умеренно дешевеет после роста накануне

Что случилось этой ночью: среда, 16 ноября

Трамп подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США на выборах 2024 года

Директор ФБР заявил, что Китай лидирует по объему похищенных у американцев данных

Директор ФБР заявил, что Китай лидирует по объему похищенных у американцев данных

Премьер Венгрии созвал Совет безопасности в связи с проблемами на нефтепроводе "Дружба"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });