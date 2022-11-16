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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Президент Польши допустил, что на востоке страны упала ракета украинской ПВО

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда в среду не исключил, что накануне в населенном пункте Пшеводув упала ракета украинской ПВО. Он подчеркнул, что в данный момент у Варшавы нет никаких свидетельств того, что это была российская ракета.

"У нас нет свидетельств того, что пуск ракеты совершила Россия. Очень правдоподобно, что это была ракета украинской ПВО", - сказал он в беседе с польскими журналистами по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

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"Ничего не указывает на то, что подобное повторится. Сейчас можно сказать, что произошедшее носит единичный характер", - отметил Дуда, подчеркнув, что "ничего не свидетельствует о том, что это была преднамеренная атака на Польшу".

Он сообщил, что расследование продолжается и выразил надежду на то, что ситуация скоро окончательно прояснится.

Ранее министерство обороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

Польша Анджей Дуда Украина
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