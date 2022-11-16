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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Эстония ускорила обустройство границы с Россией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии ускорены проектно-строительные работы на трех сухопутных участках границы с Россией общей протяженностью около 90 километров, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Правительство Эстонии намеревалось завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, но в мае было принято решение закончить строительные работы на год раньше, к концу 2025 года. Были выделены необходимые средства.

Начатый в 2020 году первый участок длиной в 23,5 километра уже выстроен, установка на нем станций наблюдения завершится в 2024 году, сказал министр. Второй участок в 39,5 км будет построен в конце 2024 года, а в начале будущего года будет завершено проектирование третьего участка длиной 26 километров", добавил он.

Касаясь водной границы, он отметил, что на всем протяжении границы на Чудском озере установлены радары и камеры наблюдения. Кроме того, совместно с американцами запланирована установка дополнительных камер наблюдения.

Вдоль реки Нарва установлены шесть позиций для радаров, в плане установить дополнительно еще 15. Правительство постановило построить между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу станцию беспилотников для наблюдения за приграничными территориями с воздуха.

Общая протяженность границы Эстонии с Россией составляет 336 км, сухопутная граница - 136 км, остальная часть пограничной линии проходит по Чудскому озеру и реке Нарва. Стороны до сих пор не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действии Тартуского мирного договора.

Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, расценила действия Таллина как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Эстония Лаури Ляэнеметс Чудское озеро Нарва Тартуский договор
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