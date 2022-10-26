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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Премьер Эстонии заявила об отсутствии военных требований к России

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Все государства признали Эстонию в границах действия ее юрисдикции, договор с Россией о границе еще не ратифицирован, Таллин не предъявляет России военных требований, заявила премьер-министр Кая Каллас.

На правительственном часе в парламенте ее спросили о пограничном договоре с Россией, она, отвечая, отметила, что "все государства признали Эстонию в границах действия ее юрисдикции".

"Я хочу спросить у вас: хотите ли вы сейчас с этими территориальными претензиями требовать вернуть эти земли? Для нас важно, что мы России никаких военных требований не предъявляем и не хотим расширять эту войну до нас", - заявила премьер.

"Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией действует, в нем Россия признала Эстонию независимым государством и мы поддерживаем правопреемственность", - добавила она.

Она отметила, что в 2014 году Эстония и РФ заключили договор о сухопутной и морской границе, который еще не ратифицирован.

Каллас считает, что противоречий между договором 2014 года и Тартуским мирным договором, который Россия считает в настоящее время недействующим, нет, так как по статье 122 Конституции Эстонии современная сухопутная граница определяется не только Тартуским миром, но и "другими двусторонними межгосударственными пограничными договорами".

Граница между Эстонией и Россией юридически не оформлена. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора, на основании которого проходила довоенная граница. Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.

В 2014 году главы МИД двух стран подписали новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Эстония Кая Каллас Тартусский договор МИД
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