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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Бывший вице-президент США считает, что республиканцы выдвинут лучшего кандидата, чем Трамп

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Майк Пенс - бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа - полагает, что на предстоящих в 2024 году президентских выборах Республиканская партия сможет выбрать лучшую, чем Трамп, кандидатуру.

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Он заявил телеканалу CNN: "Я думаю, у нас выбор будет лучше, чем мой старый напарник. Я думаю, что Америка жаждет вернуться к политике, которая работала на благо американского народа, думаю, что пришло время для нового руководства".

Это руководство, по мнению Пенса, должно "объединить нашу страну вокруг наших самых высоких идеалов".

При этом Пенс добавил, что, когда Трамп был кандидатом на пост президента, он "был правильным человеком в нужное время".

По его мнению, Трамп был единственным кандидатом, который был способен победить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году. Однако сейчас "мы в Америке вступаем в другой период", отметил политик.

Пенс не ответил прямо на вопрос о том, намерен ли он участвовать в президентской гонке, но не исключил этого.

США Дональд Трамп
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