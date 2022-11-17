Байден поздравил республиканцев, получивших большинство в Палате представителей США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил Республиканскую партию, получившую по итогам промежуточных выборов контроль над нижней палатой Конгресса США.

"Я поздравляю лидера Маккарти (Кевин Маккарти, лидер республиканцев в нижней палате Конгресса - ИФ) с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей", - говорится в заявлении Байдена, которое публикует Белый дом.

По словам президента США, американцы хотят, чтобы власти сосредоточились на проблемах, важных для них.

"И я буду работать с любым - республиканцем или демократом, - кто захочет работать со мной, чтобы добиться результатов", - отметил он.

По прогнозам телеканалов CNN и NBC, республиканцы одержали победу на выборах в Палату представителей США. Они получают 218 мест - необходимый минимум для обеспечения большинства. У демократов - 208 мест.

Всего в палате 435 мест, следовательно, пока не определились обладатели девяти мест в нижней палате Конгресса.