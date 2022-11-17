Источник сообщил, что приговоренных по делу MH17 россиян Нидерландам не выдадут

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, заочно приговоренные к пожизненному заключению по делу о сбитом малазийском Boeing-777 под Донецком, не будут выданы в Нидерланды, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", - сказал он.

Кроме того, напомнил он, российские власти не признают решение окружного суда Гааги, поскольку российская сторона была отстранена от расследования крушения над Донбассом малазийского "Боинга".

"Российская сторона считает необоснованным вердикт суда, поскольку предварительное расследование проводилось однобоко и тенденциозно. Все доводы российской стороны были безосновательно отвергнуты", - сказал собеседник агентства.

17 ноября окружной суд Гааги признал виновными по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, россиян Гиркина и Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Суд приговорил их к пожизненному заключению и к выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших. Россиянин Олег Пулатов, чьи адвокаты участвовали в суде, оправдан: суд счел, что его причастность к крушению лайнера не была доказана.

Суд пришел к выводу, что пассажирский самолет сбили по ошибке вместо военного из ЗРК "Бук", который привезли на территорию Донецкой народной республики из России, а после крушения самолета отправили обратно.

Российский МИД пообещал тщательно изучить решение суда, прежде чем будет его комментировать.

При крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года погибли 298 человек - пассажиры и члены экипажа. Причины катастрофы расследовала совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Представители российского руководства не раз отвергали утверждения о причастности России к этой катастрофе.