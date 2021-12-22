Всем четверым фигурантам дела МН17 прокуратура потребовала пожизненные сроки

Защита Олега Пулатова будет просить суд его оправдать

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Нидерландах на процессе по делу о крушении рейса МН17 прокуратура потребовала приговорить к пожизненным срокам заключения всех четверых обвиняемых - россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Ранее представители обвинения заявили, что по нидерландским законам подсудимые совершили тяжкие преступления с серьезными последствиями.

Прокуроры выступали в суде три дня, они зачитывали доказательства обвинения.

"Наш клиент считает себя невиновным, и я, и мои коллеги - адвокаты из Нидерландов, безусловно разделяют его позицию. Поэтому срок, который запросила прокуратура, в данном контексте не имеет никакого значения. Адвокаты защиты в любом случае будут просить суд оправдать нашего подзащитного", - заявила "Интерфаксу" российский адвокат Пулатова Елена Кутьина.

Пулатов единственный из подсудимых, чьи адвокаты участвуют в процессе. Всех обвиняемых судят заочно.

Защита Пулатова получит слово в суде в марте 2022 года, в мае адвокатам ответят представители потерпевших и обвинение, в июне защита Пулатова выступит в последний раз.

17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Нидерландов в Малайзию, был сбит под Донецком, погибли 298 человек. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа под руководством Нидерландов, следователи пришли к выводу, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", принадлежащего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, а четверо обвиняемых причастны к его переброске на территорию Украины.