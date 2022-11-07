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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Боррель сообщил, что ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Украине уже выделено по линии ЕС более 22 млрд евро, Евросоюз продолжит оказывать поддержку Киеву всеми возможными способами, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в обзоре по итогам совещания министров иностранных дел государств G7, состоявшегося на минувшей неделе в германском Мюнстере.

"Вместе с нашими государствами-членами ЕС мобилизовал более 19 млрд евро на экономическую, социальную и финансовую устойчивость Украины и 3,1 млрд евро на военную поддержку. Наша помощь также включает в себя техническую поддержку по ремонту энергетической инфраструктуры и обеспечению дополнительной выработки электроэнергии. Мы также увеличим нашу гуманитарную помощь, которая стала еще более актуальной в связи с приближающейся зимой", - сообщил Боррель в опубликованной в понедельник статье.

По его словам, "поддержание экономики Украины на плаву остается ключевой задачей". Он напомнил озвученное ранее обещание Еврокомиссии выделить финансовый пакет в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, "чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год".

"Мы также обсудили важность обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции Украины в мир и полностью поддержали усилия ООН по возобновлению участия России в черноморской зерновой инициативе. Крайне важно, чтобы соглашение было продлено после 19 ноября", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Жозеп Боррель ЕС Украина
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