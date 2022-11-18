Республиканцы в Палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Представители Республиканской партии США в Палате представителей внесли резолюцию о проверке средств, выделенных Конгрессом на поддержку Украины с января 2021 года, сообщила член нижней палаты конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

"Сегодня я вношу в Палату представителей проект резолюции, который предусматривает направление запроса президенту США и поручение министру обороны и госсекретарю передать в Палату представителей соответствующие документы, касающиеся средств, которые были выделены Украине с одобрения Конгресса с 20 января 2021 года до 15 ноября 2022", - заявила Грин в видеообращении.

Она отметила, что "требует запустить аудит в отношении каждого доллара американских налогоплательщиков, переданного Украине в той или иной форме".

Соавторами резолюции помимо нее стали еще десять республиканцев. Они просят отправить все необходимые документы и прочую информацию, касающуюся финансирования Украины, не позднее, чем через 14 дней после принятия резолюции.