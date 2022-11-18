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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Главный экономический советник Байдена покинет Белый дом в 2023 году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главный экономический советник президента Джо Байдена Брайан Диз покинет Белый дом в 2023 году, весной или летом, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Диз возглавляет Национальный экономический совет при президенте США. В числе кандидатов на его замену источники называют заместителя министра финансов США Уолли Адейемо и cтаршего советника президента Джина Сперлинга, уже занимавшего этот пост при Бараке Обаме и Билле Клинтоне.

Сесилия Роуз, возглавляющая совет экономических консультантов при Белом доме, также намерена покинуть свой пост в 2023 году, чтобы вернуться к работе в Принстонском университете, отмечают источники агентства.

США Белый дом Брайан Диз Сесилия Роуз Национальный экономический совет
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