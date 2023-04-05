Белый дом покинул экономический советник, разрабатывавший price cap для нефти из России

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис, один из основных советников президента Джо Байдена, участвовавший в разработке предельной цены на российскую нефть, покинул этот пост, сообщает Bloomberg.

Харрис помогал разрабатывать многие основные направления политики Белого дома. По информации Bloomberg, это был один из немногих чиновников в администрации США, который был близок Байдену и главе Минфина Джанет Йеллен.

"Бен был одним из моих ближайших советников по некоторым наиболее насущным вопросам нашего министерства - от помощи нам в восстановлении после глубокого экономического спада до продвижения амбициозной программы внутренних инвестиций и введения предельных цен на экспорт энергоносителей из России", - заявила в связи с его отставкой Йеллан.

Отмечается, что Харрис также помог министру финансов сформулировать ее экономическое видение, включая написание речей. Он также был главным экономистом и экономическим советником Байдена, когда тот занимал должность вице-президента США.

"Бен Харрис был наиболее мудрым и самым надежным экономическим советником президента на протяжении десятилетия", - заявил заместитель главы аппарата Белого дома Брюс Рид.

Исполняющим обязанности помощника министра финансов по экономической политике назначили бывшего директора инвестиционной компании BlackRock Inc Эрика Ван Ностранда.

Уход Харриса из Минфина произошел на фоне реструктуризации экономической команды Белого дома. Так, свой пост покинул советник президента по экономике Брайан Диз, на его место назначили Лаэль Брейнард. Также команду Байдена покинула Сесилия Роуз, возглавлявшая совет экономических консультантов при Белом доме.