Лукашенко призвал белорусских производителей занять нишу ушедшей сети McDonald's

Он констатировал, что и местные специалисты могут "разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата"

McDonald's в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода из республики McDonald's призвал занять его нишу местным производителям.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - сказал Лукашенко в Минске на чествовании передовиков производства в АПК. Его слова приводит пресс-служба президента.

"Запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - заявил президент Белоруссии.

Вкусно - и точка

22 ноября белорусская сеть McDonald's начнет работать под российским брендом "Вкусно - и точка".

В Белоруссии были открыты 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно они обслуживали более 10 млн человек.

McDonald's Corp. 14 марта закрыла рестораны в РФ, 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал кемеровский бизнесмен Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке). С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны под брендом "Вкусно - и точка".

В России сеть "Вкусно - и точка" представлена в 62 субъектах, открыто уже более 830 точек сети.