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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - АО "Вкусно - и точка" стало управляющей компанией по отношению к ООО "Клуб Отель", компании, которая в июне купила российский бизнес McDonald's, следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, АО получило право действовать без доверенности от имени "Клуб Отеля". Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 ноября.

"Клуб Отель" в июне получил 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в России) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке).

АО "Вкусно - и точка" (совпадает с названием бренда, под которым рестораны McDonald's после смены собственника возобновлии работу в России) было создано в июле.

Обе компании подконтрольны Александру Говору - новому владельцу бизнеса McDonald's в России. Говор с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

Александр Говор Клуб Отель Вкусно - и точка Система ПБО ДВРП McDonald's Макдоналдс
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