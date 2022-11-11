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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

"Вкусно - и точка" выйдет на рынок Белоруссии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Вкусно - и точка", пришедшая на смену McDonald's в РФ, завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны", сообщается в пресс-релизе российской компании.

"До момента перехода сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс" на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы", - уточняется в сообщении.

В настоящее время в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 млн гостей. "Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи "Вкусно - и точка" позволит компании сохранить более 2 тыс. рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети", - уточняется в пресс-релизе.

Компания также заявила, что за полгода работы (после покупки ушедшей из РФ сети McDonald's) "полностью наладила цепочку поставок и адаптировала логистику для бесперебойной работы всех предприятий сети на российском рынке". "Как и ранее, все поставщики соответствуют высоким требованиям к качеству и стандартам, принятым в предприятиях сети. Благодаря этому компания сможет обеспечить закупки всех необходимых продуктов и оборудования для дальнейшей работы сети на белорусском рынке, а гости могут быть уверены, что вкус и качество продукции останутся неизменными", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Подписание договора о франчайзинге - очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок, - заявил владелец сети "Вкусно - и точка" Александр Говор, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Мы планируем эффективно взаимодействовать с нашими франчайзи, чтобы расширять бизнес".

Сеть "Вкусно - и точка" представлена в 62 субъектах РФ. Компания возобновила работу предприятий по всей стране - открыто уже более 830 точек сети.

Как сообщалось, McDonald's Corp. с 14 марта закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке).

С 12 июня новый владелец сети в РФ после трехмесячного простоя стал открывать рестораны под брендом "Вкусно - и точка".

Вкусно - и точка Белоруссия McDonald's
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