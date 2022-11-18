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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Польша построила первый участок электронного барьера на границе с Белоруссией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пограничная стража Польши в пятницу заявила о завершении работ на первом участке электронного барьера на границе с Белоруссией

"На этой неделе завершены работы на первом 21-километровом участке электронного барьера на границе Польши и Белоруссии", - говорится в сообщении польского пограничного ведомства.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения и начале работ по монтажу электронных систем пограничного контроля.

Сообщается, что "в ближайшие дни" будут сданы в эксплуатацию еще несколько участков.

Контролировать работу электронного пограничного барьера будет Центр надзора в Белостоке.

Польша Белоруссия
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