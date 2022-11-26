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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Белоруссией до 37 км

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Польше сообщили о введении в строй очередного участка электронного барьера на границе с Белоруссией.

"Получен очередной 16-километровый участок электронного барьера", - говорится в сообщении польской Погранслужбы в соцсетях.

По информации ведомства, общая протяженность электронного барьера достигла 37 км, он включает в себя камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.

Строительство электронного барьера на границе с Белоруссией было начато в июне этого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, а контролировать работу электронного барьера будет Центр надзора в Белостоке.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению на границе с Белоруссией забора. Общая протяженность стального заграждения составила 186 км, высота забора 5,5 метра.

Польша Белоруссия
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