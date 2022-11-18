Белоусов отметил "мягкое" поведение представителей недружественных стран на саммите АТЭС

Он отверг критику в адрес России за рост цен на энергоносители

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на саммите АТЭС первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о положительных итогах первого дня мероприятия и оценил как "достаточно мягкое" поведение представителей "недружественных" стран.

"Итоги первого дня достаточно положительные. Во-первых, надо понимать, что форум проходит на фоне драматических событий: энергетического кризиса, продовольственного кризиса, ожидания рецессии, и это, конечно, не может не сказаться на ходе дискуссии. И положительным моментом является то, что лидеры стран-членов АТЭС достаточно конструктивно подходили к этому вопросу. Не было растерянности, не было попыток упрекать друг друга, не было желания выстраивать какие-то индивидуальные стратегии. В основном акцент делался на том, что надо выгребать из этой ситуации всем вместе", - сказал он.

"В-вторых, традиционная повестка ... в этом году была конкретно наполнена практическими соображениями", - добавил Белоусов.

"В-третьих, на форуме собрались в том числе представители недружественных нам стран, и надо сказать, что вели они себя достаточно мягко, то есть такого, как на министерской встрече, когда представители вставали и уходили - такого вообще не было. Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, мне приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился, пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м: и цены на газ увеличились почти в 10 раз, и цены на удобрения увеличились почти в 3-4 раза, и цены на продовольствие выросли, на зерно - и все это произошло совершенно по другим причинам", - прокомментировал Белоусов.

"Что касается итоговой декларации, то, насколько я знаю, она находится на очень высокой стадии согласования, и шансы ее согласовать есть хорошие", - заявил первый вице-премьер.

Саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходит 18-19 ноября в Бангкоке.