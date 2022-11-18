В Москве заявили об отсутствии давления на РФ при продлении "зерновой сделки"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия не испытывала давления в вопросе продления "зерновой сделки", заявил первый вице-премьер РФ, глава российской делегации на саммите АТЭС Андрей Белоусов.

"Давления Москва не испытывала никакого, я во всяком случае его не замечал", - сказал он в пятницу на брифинге "на полях" саммита.

Он напомнил, что есть два трека участия России в смягчении продовольственного кризиса. Исторически первым был трек по восстановлению участия России в поставках на продовольственные рынки и рынки минеральных удобрений, он возник в ходе визита генсека ООН Антониу Гутерриша в Москву, добавил первый вице-премьер.

"Россия уже экспортировала более 15 млн тонн зерна, большое количество минеральных удобрений, причем поставки идут прежде всего в развивающиеся и беднейшие страны, особенно по зерну - более 90% поставок идет в страны Африки, Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Белоусов.

Стамбульские соглашения, в которых речь шла о вывозе и создании коридора безопасности и вывозе украинского зерна, стали уже вторым треком, добавил он. Они были поставлены под вопрос в связи с действиями Украины, однако "поскольку Украина гарантировала, что ничего подобного больше не повторится и коридор безопасности больше не будет использоваться в военных целях, Россия пошла на то, чтобы вернуться к статусу-кво и продолжить зерновую сделку".

По словам Белоусова, в том числе благодаря тому, что поставки российского зерна "достаточно ощутимы", цены на зерно стабилизировались и "даже пошли вниз".

Первый вице-премьер добавил, что вызывает опасения ситуация на рынке минеральных удобрений: действия ЕС привели к росту цен на газ, что повысило затраты на их производство. В результате многие предприятия по производству минеральных удобрений в Европе закрылись, цены выросли, что поставило под угрозу урожай уже следующего года.

"Для того, чтобы эту ситуацию как-то разрешить, были предприняты усилия для поставки минеральных удобрений на рынки. Хочу искренне поблагодарить команду генсека ООН и (главу ЮНКТАД - ИФ) Ребеку Гринспан, которая несколько раз приезжала в Москву - они провели очень большую работу и с американцами, и с европейцами для того, чтобы разблокировать целый ряд ограничений", - сказал он.