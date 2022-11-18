Жители Гуанчжоу опасаются ужесточения мер по борьбе со вспышкой COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Жители китайского города Гуанчжоу запасаются продовольствием, полагая, что власти города могут ввести жесткий локдаун, аналогичный тому, который действовал весной в Шанхае, а также обеспокоены риском попасть в места изоляции в случае заражения или близкого контакта с людьми, инфицированными коронавирусом, сообщает в пятницу South China Morning Post.

Эпидемиологическая ситуация в Гуанчжоу осложняется тем, что в городе проживает большое количество трудовых мигрантов, при этом 90% ежедневных случаев заболевания приходится как раз на район их расселения - сотни тысяч мигрантов работают на огромном рынке тканей, который находится в городе.

Власти Пекина в свою очередь посоветовали жителям по возможности оставаться на выходных дома после того, как в четверг в городе было выявлено 466 случаев заражения коронавирусом - антирекорд за последнее время.

В пятницу в Китае выявлено 25 129 новых случаев заражения COVID-19, что на 2 тыс. больше, чем днем ранее. Цифра приближается к 29 тыс. - апрельскому антирекорду, когда самая сложная ситуация складывалась в Шанхае.