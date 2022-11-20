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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Пять судов доставят украинское продовольствие в Китай, Южную Корею, Египет и Бельгию

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) обновил в субботу навигационное руководство в связи с продлением "зерновой сделки" до 18 марта 2023 года.

"Сегодня СКЦ продлил действие своего навигационного руководства для функционирования морского гуманитарного коридора на новый период, установленный в рамках Черноморской зерновой инициативы. Оно включает в себя расширенный досмотр в районах якорной стоянки в Мраморном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "новое руководство, изданное турецкими властями, вступило в силу сегодня, 19 ноября, и будет действовать до 18 марта 2023 года".

В течение субботы из украинских портов вышли пять сухогрузов, они перевозят в общей сложности 244 143 тонны зерна и другого продовольствия в рамках инициативы.

Два судна Captain Adams (62 тыс. тонн кукурузы) и Tasos (65 тыс. тонн пшеницы) направляются в Республику Корея. Судно Panagia Kanala доставит в Бельгию 44,9 тыс. тонн рапса. Сухогруз Odysseus N перевезет в Китай 62 843 тонны подсолнечного шрота. Судно Annabella переправит в Египет 9,4 тыс. тонн соевых бобов.

СКЦ также сообщает, что 70 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 26 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 19 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 489 106 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 954 судов: 474 на прибытие в украинские порты и 480 - на выход из них", - подчеркнули в СЦК.

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