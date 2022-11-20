Пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию о возможном отравлении Саакашвили

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в распространенном в воскресенье заявлении опровергла информацию о возможном отравлении находящегося в заключении бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

"Заключенный Саакашвили несколько месяцев находится в больнице под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимую медицинскую помощь. Мы настоятельно просим всех не распространять непроверенную, неподтвержденную фактами информацию", - говорится в заявлении.

Накануне мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что у ее сына выявлено повышенное содержание в организме тяжелых металлов, в том числе ртути. "В организме обнаружена ртуть, также барий и талий. Как они могли к нему (Саакашвили) попасть неизвестно. Согласно отчету врачей - это интоксикация. Изолированный человек не мог проглотить эти вещества", - сказала она.

Аласания требует немедленного освобождения Саакашвили из заключения.

Адвокат Шалва Хачапуридзе ранее заявил журналистам, что независимые врачи из грузинского центра "Эмпатия" подготовили отчет о состоянии здоровья Саакашвили и у политика выявлены более 30 заболеваний. По словам адвоката, заключение врачей из "Эмпатии" будет обнародовано в ближайшее время.