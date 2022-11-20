Пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию о возможном отравлении Саакашвили
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в распространенном в воскресенье заявлении опровергла информацию о возможном отравлении находящегося в заключении бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
"Заключенный Саакашвили несколько месяцев находится в больнице под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимую медицинскую помощь. Мы настоятельно просим всех не распространять непроверенную, неподтвержденную фактами информацию", - говорится в заявлении.
Накануне мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что у ее сына выявлено повышенное содержание в организме тяжелых металлов, в том числе ртути. "В организме обнаружена ртуть, также барий и талий. Как они могли к нему (Саакашвили) попасть неизвестно. Согласно отчету врачей - это интоксикация. Изолированный человек не мог проглотить эти вещества", - сказала она.
Аласания требует немедленного освобождения Саакашвили из заключения.
Адвокат Шалва Хачапуридзе ранее заявил журналистам, что независимые врачи из грузинского центра "Эмпатия" подготовили отчет о состоянии здоровья Саакашвили и у политика выявлены более 30 заболеваний. По словам адвоката, заключение врачей из "Эмпатии" будет обнародовано в ближайшее время.
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября 2021 года Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.