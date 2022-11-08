У Саакашвили, предположительно, выявили туберкулез и деменцию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили врачи, предположительно, выявили туберкулез и деменцию, сообщил во вторник грузинскому агентству "Интерпрессньюс" адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Речь идет о предположительных диагнозах врачей, и они пока не окончательны, это только предположение, также как и еще о 34 вероятных заболеваниях у Михаила Саакашвили", - сказал адвокат.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября того же года он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. В следующем месяце его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани), а позже - в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а предъявленные обвинения - сфальсифицированными.