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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Глава Минюста Грузии заявил, что страна не будет передавать Саакашвили Украине

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Украины не обращалось к Министерству юстиции Грузии с просьбой предоставить возможность экстрадировать в Киев для допроса находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, заявил в эфире телеканала "Имеди" глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

"Подобного рода официальной просьбы мы не получали, но если даже такая просьба появилась, есть основания для отказа, в частности, если в отношении того или иного лица ведется уголовное преследование, то отрицательный ответ однозначен. Как известно Саакашвили осужден в Грузии по двум уголовным делам и еще по трем делам ведутся судебные процессы", - сказал министр.

При этом Брегадзе не исключил возможность допроса Саакашвили украинскими юристами в Грузии.

"Единственная теоретическая вероятность отсрочки исполнения наказания для Саакашвили - это решение грузинского суда, основанное на соответствующем медицинском заключении", - сказал Брегадзе, отметив при этом, что состояние Саакашвили в гражданской клинике "Вивамед", где он находится уже пять месяцев, не критическое, как об этом заявляют его адвокаты.

Ранее на прошлой неделе адвокат Шалва Хачапуридзе заявил журналистам, что состояние здоровья Саакашвили "находится на грани жизни и смерти". Адвокат сообщил и о том, Минюст Украины обратился к Минюсту Грузии с просьбой экстрадировать Саакашвили в Киев.

Саакашвили Грузия
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