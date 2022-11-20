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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно остановить обстрелы Запорожской АЭС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси в воскресенье выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

"Новости, которые мы получили от нашей группы вчера и сегодня утром, вызывают глубокую обеспокоенность. Взрывы прогремели на территории этой крупной АЭС, и это абсолютно неприемлемо. Это должно прекратиться незамедлительно. Как я уже говорил неоднократно - это игра с огнем", - цитирует слова Гросси сайт МАГАТЭ.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что армия Украины в воскресенье дважды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2.

В РоссииМинобороны РФ сообщило о попадании украинских снарядов по территории ЗАЭСМинобороны РФ сообщило о попадании украинских снарядов по территории ЗАЭСЧитать подробнее

Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.

МАГАТЭ Мариано Гросси ЗАЭС
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