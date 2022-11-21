Эксперты МАГАТЭ оценили последствия артобстрелов ЗАЭС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ, которые остаются на Запорожской АЭС, завершили осмотр последствий последних артиллерийских обстрелов станции, сообщил агентству "Интерфакс" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Посмотрели, у них был дедлайн два часа дня для отправки своего доклада в головной офис. Их сопроводили, показали. Более того, предоставили специалиста по баллистике, который им очень популярно объяснил, откуда были "прилеты". Они задали уточняющие вопросы, все их любопытство удовлетворили", - сказал он.

Содержание доклада российской стороне неизвестно, но Карчаа предположил, что выводы экспертов могут быть обнародованы.

В целом, по словам эксперта, российская сторона приветствует вовлечение МАГАТЭ в вопросы безопасности станции, однако последняя резолюция агентства "не выдерживает никакой критики". Кроме того, МАГАТЭ не обладает объективными инструментами, позволяющими эффективно воздействовать на ситуацию, добавил собеседник агентства.

Ранее российские военные сообщили, что ВСУ возобновили удары по ЗАЭС 19 ноября после полуторамесячного перерыва. Энергоблоки не получили повреждений, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.