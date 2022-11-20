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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Минобороны РФ сообщило о попадании украинских снарядов по территории ЗАЭС

Минобороны РФ сообщило о попадании украинских снарядов по территории ЗАЭС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что армия Украины в воскресенье дважды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2.

"Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

"С 9:15 до 9:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом номер 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один - в крышу спецкорпуса номер 2", - сообщил он.

Как сказал Конашенков, "с 10:00 до 10:10 зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию".

По его словам, 19 ноября украинская артиллерия ударила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберными снарядами.

Конашенков отметил, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

"Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены", - сказал представитель Минобороны РФ.

Как сказал Конашенков, "последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома".

Он заявил, что Киев "не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции".

Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

По официальным данным, Запорожская АЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.

Запорожская АЭС Минобороны РФ
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