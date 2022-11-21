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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

МИД КНДР выразил сожаление из-за осуждения генсеком ООН запуска баллистической ракеты

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Северной Кореи в понедельник выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш осудил недавний запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает ЦТАК.

"Я выражаю свое глубокое сожаление в связи с тем фактом, что генеральный секретарь ООН занял очень прискорбную позицию, забыв о цели и принципах устава ООН и ее надлежащей миссии, которая заключается в поддержании беспристрастности, объективности и равенства во всех вопросах", - говорится в заявлении министра иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.

Она напомнила, что 18 ноября генеральный секретарь ООН назвал "законное и справедливое пользование правом на самозащиту" КНДР в ответ на "серьезную военную угрозу США "провокацией"".

"Недавно мы предупредили генерального секретаря ООН, чтобы он рассмотрел вопрос о Корейском полуострове на основе беспристрастности и объективности", - отметила министр.

По ее словам, международное сообщество должно заявить, что "для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе следует сдержать и прекратить, прежде всего, провокационные военные действия США, служащие источником всех бедствий в регионе".

"Само допущение попыток США и их сателлитов внести на рассмотрение СБ ООН наше неприкосновенное пользование суверенными правами и оказать нажим на нас свидетельствует, что генеральный секретарь ООН является марионеткой США", - добавила глава МИД КНДР.

В пятницу японские СМИ сообщили, что межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР, приземлилась в исключительной экономической зоне Японии.

По оценкам министерства обороны Японии, ракета приземлилась в водах близ острова Хоккайдо.

Министерство обороны Японии сообщило, что в этом году КНДР производила запуск ракет 34 раза. 10 раз были запущены межконтинентальные баллистические ракеты.

КНДР ООН Антониу Гутерриш Чвэ Сон Хи
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